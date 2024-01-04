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«Будь на чеку!» — 15 вещей, которые вы обязательно должны знать об измене

«Будь на чеку!» — 15 вещей, которые вы обязательно должны знать об измене

Измена любимого человека — худшее, что может произойти в отношениях. Простить измену удается далеко не каждому, точно так же, как и избежать такого развития событий… Почему мужчины и женщины идут на такое? С кем изменяют чаще всего? И какие первые признаки того, что ваш партнер вам неверен? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем материале.

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