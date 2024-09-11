Депутаты Госдумы предложили лишать мигрантов РВП за любые преступления

Депутаты Государственной Думы во главе с Ярославом Ниловым подготовили законопроект, который предусматривает отказ в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) мигрантам или аннулирование ранее выданного РВП за преступления любой тяжести.
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