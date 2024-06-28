Шуми Бабаев: «Одного российского хоккеиста точно выберут в одном из пяти пиков первого раунда драфта»

В ночь с пятницы на субботу в Лас‑Вегасе пройдет драйв НХЛ. По версии официального сайта НХЛ, шесть россиян вошли в топ‑32 проспектов драфта: форварды Иван Демидов из СКА‑1946, Игорь Чернышовиз «Динамо», Никита Артамонов из «Торпедо», Матвей Гридин из «Маскегона», защитники Антон Силаев из «Торпедо» и Матвей Шуравин из ЦСКА.