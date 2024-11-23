Масштабное космическое явление: ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

Хотя ударный фронт от столкновения сам по себе не представляет угрозы для Земли, его изучение крайне важно для понимания эволюции галактик: современные телескопы, такие как James Webb и Hubble, позволяют детально фиксировать эти процессы, предоставляя уникальные данные о космосе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Россия ставит на колени экономику США": Русские добились своего. Ни одна страна в мире не сможет помочь Вашингтону
- Что говорит Запад об "Орешнике"? От "Путин ничего не сделает" перешли к "вводит в ступор" - Михайлов
- Ответ России на применение ATACMS просчитан: Три варианта озвучил Коротченко. Последний - самый жёсткий
Свежие комментарии