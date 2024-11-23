Масштабное космическое явление: ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

Хотя ударный фронт от столкновения сам по себе не представляет угрозы для Земли, его изучение крайне важно для понимания эволюции галактик: современные телескопы, такие как James Webb и Hubble, позволяют детально фиксировать эти процессы, предоставляя уникальные данные о космосе.