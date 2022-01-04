smi.media

319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Козырев
    Россия не ракет боится, а дебилов безмозглых с пусковыми для этих ракет, да сук лживых, гласящих о миролюбии владельц...Вооруженная до зу...
  • Cryptokarlmarx
    .. Цифровой Юань теперь не подвластен санкциям стран пытающихся оказывать давление на Китай. Подобное решение не помо...Китай ввел исполь...
  • Cryptokarlmarx
    Спасибо автору за данный пост. Да цифровой Юань это не Биткоин(биткоин не является национальной валютой и он децентра...Китай ввел исполь...

Инфекционист Вознесенский сообщил, как COVID влияет на продолжительность жизни

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что нельзя говорить о преждевременном старении людей, перенесших коронавирусную инфекции, без проведения большего количества исследований с крупной статистической базой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх