Нападающий ХК «Сочи» рассказал об опасной жизни в США

Форвард клуба КХЛ «Сочи» Андрей Алтыбармакян рассказал о своей жизни в Соединенных Штатах Америки. В интервью «Матч ТВ» хоккеист пояснил, что Рокфорд, за команду которого выступал игрок, это обычный «городок с невысокой однотипной застройкой».