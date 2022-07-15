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Нападающий ХК «Сочи» рассказал об опасной жизни в США

Нападающий ХК «Сочи» рассказал об опасной жизни в США

Форвард клуба КХЛ «Сочи» Андрей Алтыбармакян рассказал о своей жизни в Соединенных Штатах Америки. В интервью «Матч ТВ» хоккеист пояснил, что Рокфорд, за команду которого выступал игрок, это обычный «городок с невысокой однотипной застройкой».

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