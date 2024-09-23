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Суд в Москве заочно арестовал блогера Шаиняна за финансирование экстремистов

Суд в Москве заочно арестовал блогера Шаиняна за финансирование экстремистов

Савеловский суд Москвы заочно арестовал видеоблогера Карена Шаиняна (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по статье о финансировании экстремистской деятельности.

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