CNN: Израиль предложил лидерам ХАМАС покинуть Газу

По данным телевизионного канала CNN, Израиль выступил с предложением к палестинской радикальной организации ХАМАС позволить лидерам движения уйти с территории сектора Газа в рамках договора о временном прекращении боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии