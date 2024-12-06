Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мы здесь решаем, как вам жить": Банда мигрантов-подростков расстреляла студента за свидание с девушкой

"Мы здесь решаем, как вам жить": Банда мигрантов-подростков расстреляла студента за свидание с девушкой

Царьград Коллаж Царьграда Дикая история произошла в Санкт-Петербурге. В культурной столице России 16-летнего русского юношу на подставном свидании избила, унизила и ограбила группировка подростков-инородцев.

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