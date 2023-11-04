Израиль должен ожидать атак из Йемена, а США — отовсюду

Иранские ополченцы пообещали уничтожить американские базы по всему Ближнему Востоку Константин Ольшанский Фото: AP/TAСС Пентагон не хочет повторять ошибку, допущенную военной разведкой Израиля, недооценившего своего врага.
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