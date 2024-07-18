Компания «Авито» объявила о запуске сервиса

Российские сервисы помогают бизнесу не утонуть в море поставщиков. Малый и средний бизнес может пользоваться сервисами российских ИТ-компаний, которые позволяют ускорить процесс выбора товаров и услуг для предпринимательской деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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