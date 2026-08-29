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Суд в Москве 19 октября рассмотрит иск ООО "Маша и Медведь" к Кузовкову

Суд в Москве 19 октября рассмотрит иск ООО "Маша и Медведь" к Кузовкову

Кузьминский суд Москвы 19 октября приступит к рассмотрению иска ООО «Маша и Медведь» об исключительных правах на персонажей к автору популярных мультгероев Олегу Кузовкову.

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