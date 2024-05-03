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РЖАКА

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Свежие комментарии

  • Alexander Kozlov
    Совершенно верно! Будучи в Египте и Тунисе был крайне удивлен тем, что не могу разобрать цифры на номерах автомобилей...Нужно ли изучение...
  • александр почекунин
    Лень в молодости ...
  • Виктор zz
    Автор не совсем в теме. Наши цифры называются арабскими, но сами арабы используют совсем другие значки для цифр. Вот ...Нужно ли изучение...

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