МОЙ НИЖНИЙ первоклассница Лиза Ухабова Первоклассница Лиза Ухабова о любимом, большом и зелёном городе, лучших детских площадках Нижнего и почему бывает страшно идти в школу Первоклассница Лиза Ухабова о любимом, большом и зелёном городе, лучших детских площадках Нижнего и почему бывает страшно идти в школу …Я – нижегородка! Нижегородцы – это те, кто живут в Нижнем Новгороде.
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