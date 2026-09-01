МОЙ НИЖНИЙ первоклассница Лиза Ухабова Первоклассница Лиза Ухабова о любимом, большом и зелёном городе, лучших детских площадках Нижнего и почему бывает страшно идти в школу Первоклассница Лиза Ухабова о любимом, большом и зелёном городе, лучших детских площадках Нижнего и почему бывает страшно идти в школу …Я – нижегородка! Нижегородцы – это те, кто живут в Нижнем Новгороде.