Небензя сообщил, что Россия выступает против резолюции по Сребренице в ГА ООН

Россия выступает против проекта резолюции по геноциду в Сребренице в 1995 году, продвигаемой в Генеральной Ассамблее ООН постпредом Боснии и Герцеговины (БиГ) при международной организации и рядом представителей западных стран.
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