Пора заканчивать балаган

Александр Роджерс Я у мамы террористКак я всегда не устаю повторять, «терроризм – это оружие проигравших».
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