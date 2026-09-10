В Финляндии прекратили уголовное дело об упавших украинских БПЛА

В ходе предварительных расследований не было выявлено никаких обстоятельств, на основании которых было бы обоснованно продолжать привлечение к уголовной ответственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Тест-драйв Jeland...
- Евросоюз готовит ...
- Кто из мировых ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым