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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о выборе музыки на матчи СКА: «Сиртаки – объединяющий танец, там есть «хака-хака», как в регби. Можем на Дворцовой собраться, чтобы танцевали 200 тысяч человек. Но сначала нужно победить»

Сегодня петербургский клуб обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  – Сейчас у СКА основная мелодия – это танец сиртаки.

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