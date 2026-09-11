🇷🇺💥🇺🇦Армия России начала операцию по уничтожению АЗС в Киеве ▪️Только за 30 минут было атаковано 3 АЗС в Днепровском и Оболонском районах столицы Украины, а также на Троещине, сообщают власти.
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