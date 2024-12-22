Какой сегодня праздник: 23 декабря

23 декабря в России отмечают День дальней авиации Воздушно-космических сил Российской. Он был установлен приказом главнокомандующего ВВС России в 1999 году, так как именно в этот день в 1913 году в воздух поднялся первой в мировой истории дальний бомбардировщик «Илья Муромец», спроектированный выдающимся русским инженером Игорем Сикорск.
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