Не только вазелин. Про лекарства из нефти

Начнём несколько внезапно для околомедицинского канала – про цены на нефть. Как ни крути, влияют они и на котировки валют, и стоимость бензина (а значит, транспорта и вообще всего), и, конечно, «крепость» рубля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии