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Не только вазелин. Про лекарства из нефти

Не только вазелин. Про лекарства из нефти

Начнём несколько внезапно для околомедицинского канала – про цены на нефть. Как ни крути, влияют они и на котировки валют, и стоимость бензина (а значит, транспорта и вообще всего), и, конечно, «крепость» рубля.

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