Рабы, волейбол и профитроли: главные новости аниме за неделю

На прошлой неделе «Ван-Пис: Красный фильм» обошел по сборам «Принцессу Мононокэ» и занял седьмую строчку среди самых кассовых полнометражных творений в японском прокате и четвертую — среди всех аниме, когда-либо поступавших в местные кинотеатры: бокс-офис в $120 миллионов не даст соврать.
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