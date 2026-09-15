Сила в правде
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Сила в правде

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ФСБ задержала охранника британского посольства: Киев собирал график посла, чтобы ударить и обвинить Москву

ФСБ задержала охранника британского посольства: Киев собирал график посла, чтобы ударить и обвинить Москву

Охранник резиденции британского посла в Москве полгода передавал адреса, машины и часы визитов. ФСБ считает, что СБУ готовила теракт, чтобы обвинить Россию и втянуть Лондон в прямую войну.

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