Дополнительный топливный бак отсоединился от истребителя МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи» при пролёте над Челябинском Дополнительный топливный бак истребителя МиГ-29 упал в пригороде Челябинска.
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Дополнительный топливный бак отсоединился от истребителя МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи» при пролёте над Челябинском Дополнительный топливный бак истребителя МиГ-29 упал в пригороде Челябинска.
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