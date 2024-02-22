Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе проверки по факту возможной незаконной рубки леса в Курганской области

В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором инициативная группа жителей Курганской области просит разобраться в ситуации с возможной незаконной рубкой леса в Щучанском округе.
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