Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были освобождены российскими военными за время спецоперации, принимают участие в различных праздничных мероприятиях, связанных с Днем России .
Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были освобождены российскими военными за время спецоперации, принимают участие в различных праздничных мероприятиях, связанных с Днем России .
Свежие комментарии