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Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей отмечают День России

Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей отмечают День России

Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были освобождены российскими военными за время спецоперации, принимают участие в различных праздничных мероприятиях, связанных с Днем России .

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