"Вы переборщили". Киргизские депутаты отчитали Госдуму за законы против нелегальных мигрантов

Российским СМИ пора уже твердо встать на путь настойчивой пропаганды жёсткой мигрантской политики. Прекратить всякое блеяние: можно-нельзя, жестко-жестоко, гуманно-негуманно, по соседски-не по соседски... и прочее. Сейчас ситуация такова, что лучше "пересолить, чем проквасить".

ИН

Ирина Некрасова

По-моему, их колпаки - нечто вроде демонстрации коренным жителям России среднего пальца. Ношение этого, с позволения сказать, убора ненаказуемо вроде бы, а презрение к порядкам их "страны пребывания" четко демонстрирует. И инаковость подчеркивает. Ну не желают наши "бывшие" интегрироваться, хоть ты дерись! Так на кой хрен они нам тут нужны со своими колпаками, чадами, домочадцами и дикими обычаями?! В шею их из нашей страны!