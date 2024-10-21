Avia.pro - СМИ В Москве новая мода - киргизские колпаки покоряют все больше сердец в столице Ну что, москвичи, готовьтесь.
"Вы переборщили". Киргизские депутаты отчитали Госдуму за законы против нелегальных мигрантов
Комментарии
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зуфар юсупов
Российским СМИ пора уже твердо встать на путь настойчивой пропаганды жёсткой мигрантской политики. Прекратить всякое блеяние: можно-нельзя, жестко-жестоко, гуманно-негуманно, по соседски-не по соседски... и прочее. Сейчас ситуация такова, что лучше "пересолить, чем проквасить".
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5 час.
НС
Наталья Серебрякова
Без чапана колпак не смотрится. Как на корове седло
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1 час.
ИН
Ирина Некрасова
По-моему, их колпаки - нечто вроде демонстрации коренным жителям России среднего пальца. Ношение этого, с позволения сказать, убора ненаказуемо вроде бы, а презрение к порядкам их "страны пребывания" четко демонстрирует. И инаковость подчеркивает. Ну не желают наши "бывшие" интегрироваться, хоть ты дерись! Так на кой хрен они нам тут нужны со своими колпаками, чадами, домочадцами и дикими обычаями?! В шею их из нашей страны!
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17 мин.
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