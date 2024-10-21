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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Ирина Некрасова
    По-моему, их колпаки - нечто вроде демонстрации коренным жителям России среднего пальца. Ношение этого, с позволения ..."Вы переборщили"....
  • Ингерман Ланская
    это ты всю жизнь гадал и не угадывал, а я знала и знаю, что ты в совдепии бегал в стаде и не понимал этого, потому чт...Для тех, кто нена...
  • Александр Попов
    Да хрен ты угадала. это ты всегда в стаде бегала, а меня ваша тусовка и тогда прогнуть не смогла, и сейчас не сможет.Для тех, кто нена...

"Вы переборщили". Киргизские депутаты отчитали Госдуму за законы против нелегальных мигрантов

"Вы переборщили". Киргизские депутаты отчитали Госдуму за законы против нелегальных мигрантов

Avia.pro - СМИ В Москве новая мода - киргизские колпаки покоряют все больше сердец в столице Ну что, москвичи, готовьтесь.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Российским СМИ пора уже твердо встать на путь настойчивой пропаганды жёсткой мигрантской политики. Прекратить всякое блеяние: можно-нельзя, жестко-жестоко, гуманно-негуманно, по соседски-не по соседски... и прочее. Сейчас ситуация такова, что лучше &quot;пересолить, чем проквасить&quot;.
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5 час.
НС
Наталья Серебрякова
Без чапана колпак не смотрится. Как на корове седло
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1 час.
ИН
Ирина Некрасова
По-моему, их колпаки - нечто вроде демонстрации коренным жителям России среднего пальца. Ношение этого, с позволения сказать, убора ненаказуемо вроде бы, а презрение к порядкам их &quot;страны пребывания&quot; четко демонстрирует. И инаковость подчеркивает.  Ну  не желают наши &quot;бывшие&quot; интегрироваться, хоть ты дерись! Так на кой хрен они нам тут нужны со своими колпаками, чадами, домочадцами и дикими обычаями?! В шею их из нашей страны!
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17 мин.

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