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Экс-форвард СКА Рыбин: «Вижу очень много совпадений и пересечений между работой Ларионова и работой тренеров НХЛ»

Экс-форвард СКА Рыбин: «Вижу очень много совпадений и пересечений между работой Ларионова и работой тренеров НХЛ»

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин заявил, что армейский клуб на старте сезона оставляет неоднозначное впечатление, а также оценил работу Игоря Ларионова на посту главного тренера петербургской команды.

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