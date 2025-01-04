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В Госдуме рассказали, выдержат ли ещё 5 лет эксплуатации старые лифты

В Госдуме рассказали, выдержат ли ещё 5 лет эксплуатации старые лифты

Программу замены лифтов продлили до 2030 года. Выдержат ли старые лифты выдержат еще 5 лет эксплуатации? На этот вопрос "Российской газете" ответила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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