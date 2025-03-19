Kingdom Come: Deliverance 2 продалась в 5 раз лучше оригинала и стала хитом Kingdom Come: Deliverance ...

Kingdom Come: Deliverance 2 продалась в 5 раз лучше оригинала и стала хитомKingdom Come: Deliverance 2 стала не просто одним из самых успешных релизов 2025 года – её стартовые продажи превысили результаты оригинальной игры в 5 раз, несмотря на насыщенный февральский график релизов.