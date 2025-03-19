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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Kingdom Come: Deliverance 2 продалась в 5 раз лучше оригинала и стала хитом Kingdom Come: Deliverance ...

Kingdom Come: Deliverance 2 продалась в 5 раз лучше оригинала и стала хитом Kingdom Come: Deliverance ...

Kingdom Come: Deliverance 2 продалась в 5 раз лучше оригинала и стала хитомKingdom Come: Deliverance 2 стала не просто одним из самых успешных релизов 2025 года – её стартовые продажи превысили результаты оригинальной игры в 5 раз, несмотря на насыщенный февральский график релизов.

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