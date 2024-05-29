Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Иван Иваныч
    Вот! Это и в Боливии понятно. А в Америке- нет. Ну они....как там Задорный говаривал!Боливия назвала у...
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    Действительно.«Медведев поработ...

Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

Президент Эстонии Алар Карис на днях допустил крайне неосторожную фразу: На следующий день многие полезли в Википедию, чтобы узнать, что же это за чудак такой, и неожиданно обнаружили о нем вот это: Злые языки тут же написали, что, оказывается, после обнаружения такого факта не только он, но и его родственникам было не привыкать вставать на колени.

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