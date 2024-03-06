В Миллерово прошел концерт «Весна и женщина похожи»

Центр культуры и досуга города Миллерово совместно с Сулинским центром помощи детям и центром психолого-медико-педагогической и социальной помощи организовали весенний праздник для замещающих семей Миллеровского, Чертковского и Тацинского районов.
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