За пределами маршрутов: путешествия, которые меняют взгляд на Азию

Сегодня путешествия становятся способом увидеть мир глубже. Все больше людей отправляются в дорогу не только ради красивых пляжей или новых пейзажей, но и ради знакомства с местной культурой, традициями, кухней и образом жизни.
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