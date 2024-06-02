— Мама растила меня одна, отца у меня не было, – рассказывает двадцативосьмилетняя Алиса. – Жили втроем: я, мама и ныне уже покойная бабушка, в двухкомнатной квартире.
«Мама не пустила меня жить в нашей квартире с молодым человеком – а теперь я в отместку ее мужчину не пущу!» – решила Алиса
Комментарии
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НК
Наталья Климова
Странные комменты - дочь ИМЕЕТ в собственности пол квартиры. С какой стати она должна бросить свое жилье и уйти ? Тогда продавать - тут согласие матери на нужно. Только письменно отправить уведомление. Отказала - значит должна выкупить сама.
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6 час.
МС
Маргарита Сладкова
Вопрос можно решить довольно просто:продать или обменять квартиру только целиком,а не долями(продать).Каждый получить свою часть и приобретёт то,что сможет.У маминого мужчины,если все всерьёз,наверняка есть доля в его квартире,которую он также может получить.Вот и объединить усилия.А то хорош мужичок,пристроился жить на халяву.А молодёжь будет иметь деньги на первый взнос или на какое-то жилье
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5 час.
Валерий Кривошеев
Ну вот! В рубрике "Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!" Всё время авторки пишут, какие мужики сволочи. Здесь мужчины отсутствуют. Зато целых три родные идиотки, которые фатально портят жизнь друг-дружке.
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51 мин.
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