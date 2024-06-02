«Мама не пустила меня жить в нашей квартире с молодым человеком – а теперь я в отместку ее мужчину не пущу!» – решила Алиса

НК Наталья Климова Странные комменты - дочь ИМЕЕТ в собственности пол квартиры. С какой стати она должна бросить свое жилье и уйти ? Тогда продавать - тут согласие матери на нужно. Только письменно отправить уведомление. Отказала - значит должна выкупить сама.

МС Маргарита Сладкова Вопрос можно решить довольно просто:продать или обменять квартиру только целиком,а не долями(продать).Каждый получить свою часть и приобретёт то,что сможет.У маминого мужчины,если все всерьёз,наверняка есть доля в его квартире,которую он также может получить.Вот и объединить усилия.А то хорош мужичок,пристроился жить на халяву.А молодёжь будет иметь деньги на первый взнос или на какое-то жилье