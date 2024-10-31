Задержан живодер, ранивший кота и выбросивший его в коробке

Житель Солнечногорского городского округа Подмосковья задержан за жестокое обращение с котом. Фото: ГУ МВД по Московской области Как стало известно «LiveNews24», 37-летний ранее судимый мужчина вместе с подругой избил кота по кличке Рома, погрузил его в коробку, а затем выбросил на дороге.