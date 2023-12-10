iXBT: ChatGPT стал «ленивым» и отказывается от выполнения ряда задач

По данным интернет-издания iXBT, пользователи чат-бота ChatGPT стали замечать проблемы в его работе. Так, поступили жалобы на то, что чат-бот начал «лениться», не отвечая на некоторые запросы или выполняя их неаккуратно и медленно.
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