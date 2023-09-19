"Лично я выхода не вижу". Записки симпатизирующего России жителя Харькова

ВГ Владимир Гениятов Человек внутри войны видит только войну и состояние его вполне понятно. Не приняли "парад" значит придётся принимать "Искандеры". Это не наш выбор. Такую цену назначил Запад, а платить будем все вместе. В России тоже когда-то приняли Ельцина и огребли за это по полной. Жизнь наказала. Но история всё сгладит и уравновесит. И не такое в прошлом происходило. Одна Чечня чего стоила. Многие народы внутри РФ когда-то были заклятыми врагами. Всё проходит.. .Зеленский уйдёт в прошлое, как Мазепа и Бандера - в том же направлении. Россия и Украина связаны кровно и навсегда. Не жалкому актёришке разрывать эту связь.

Герман Арутюнов Какое там тайное сопротивление вы что? Это во время войны немцы в первый год были доброжелательно настроены и даже поймав пионера с листовкой, могли его и отпустить. А на Украине фашизм ни с кем не церемонится. Правильно пишет этот житель Харькова, сочувствующий нам, отовсюду может прилететь смерть.