Этот текст о том, каким теперь стал бывший русский город Харьков, чем он живет и как в нем живется человеку, не отказавшемуся от своих убеждений.
"Лично я выхода не вижу". Записки симпатизирующего России жителя Харькова
Комментарии
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ВГ
Владимир Гениятов
Человек внутри войны видит только войну и состояние его вполне понятно. Не приняли "парад" значит придётся принимать "Искандеры". Это не наш выбор. Такую цену назначил Запад, а платить будем все вместе. В России тоже когда-то приняли Ельцина и огребли за это по полной. Жизнь наказала. Но история всё сгладит и уравновесит. И не такое в прошлом происходило. Одна Чечня чего стоила. Многие народы внутри РФ когда-то были заклятыми врагами. Всё проходит.. .Зеленский уйдёт в прошлое, как Мазепа и Бандера - в том же направлении. Россия и Украина связаны кровно и навсегда. Не жалкому актёришке разрывать эту связь.
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2 час.
Герман Арутюнов
Какое там тайное сопротивление вы что? Это во время войны немцы в первый год были доброжелательно настроены и даже поймав пионера с листовкой, могли его и отпустить. А на Украине фашизм ни с кем не церемонится. Правильно пишет этот житель Харькова, сочувствующий нам, отовсюду может прилететь смерть.
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1 час.
Герман Арутюнов
И от ракеты, и от доноса. и от проверки. Вот почему 50 процентов за Россию упрятали свое дружелюбие к нам поглубже и молчат. А при опросах конечно во всем за Украину. Другое дело, что когда наши возьмут Харьков (а это может произойти, когда наши пере мелют всех украинцев на передовой, и всех военных со всех городов стянут на фронт, да правда об Украине всплывет наконец в мировой прессе), то сразу все, кто боялся, станут собой и вернуться к своим прежним оценкам...
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1 час.
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