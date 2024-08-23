В Бобруйском районе ограничили купание детей на некоторых пляжах.

Такое решение приняло УЗ ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´ в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил ´Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании´ в целях охраны жизни и здоровья населения.