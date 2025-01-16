Роскачество: перед принятием наследства нужно проверить долги завещателя

Если человеку оставили наследство, то сначала нужно проверить наличие долгов завещателя. Наследники отвечают по долгам только в пределах суммы наследуемого имущества, объяснила RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии