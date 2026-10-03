В США забытая детская болячка парализовала целый штат и рассорила чиновников

В американской Пенсильвании - сильнейшая за 35 лет вспышка кори: заболели почти 1000 человек, есть первые погибшие, а в Вашингтоне из-за этого уже разгорелся крупный политический скандал.
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