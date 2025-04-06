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Царьград

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Сочинский аэропорт перенаправляет рейсы в Минеральные Воды из-за погоды

Сочинский аэропорт перенаправляет рейсы в Минеральные Воды из-за погоды

Международный аэропорт Сочи из-за неблагоприятных погодных условий направляет некоторые рейсы в запасной аэродром в Минеральных Водах.

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