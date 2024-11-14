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СМИ рассказали о погибшем при подрыве машины в Севастополе

СМИ рассказали о погибшем при подрыве машины в Севастополе

При подрыве автомобиля на улице Шевченко в Севастополе, произошедшем в среду, 13 ноября, погиб начальник штаба, заместитель командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан I ранга Валерий Транковский.

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