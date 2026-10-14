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Царьград

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Сыновья Кашпировского выдвигают требования. Склока сразу после похорон

Сыновья Кашпировского выдвигают требования. Склока сразу после похорон

Сыновья Анатолия Кашпировского Сергей и Алексей обратились к вдове психотерапевта Гулизар Чалбашовой с требованием публично раскрыть причину смерти отца, а также разрешить провести ДНК-тест.

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