Цены на газ в Европе на бирже упали ниже 1100 долларов за 1 тыс кубов, но это ненадолго

Газовый рынок в Европе немного успокоился из-за того, что подземные хранилища заполнены, и цена даже упала на 8%, опустившись до 1059,7 или -7,9%, хотя в начале торговой сессии они составляли 1099,4 доллара или -4,5%, затем начали снижаться.