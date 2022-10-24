РИАП "АПРАЛ" МТ

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Цены на газ в Европе на бирже упали ниже 1100 долларов за 1 тыс кубов, но это ненадолго

Цены на газ в Европе на бирже упали ниже 1100 долларов за 1 тыс кубов, но это ненадолго

Газовый рынок в Европе немного успокоился из-за того, что подземные хранилища заполнены, и цена даже упала на 8%, опустившись до 1059,7 или -7,9%, хотя в начале торговой сессии они составляли 1099,4 доллара или -4,5%, затем начали снижаться.

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