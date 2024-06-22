NYT: Израиль готовит тайный план по установлению контроля над Западным берегом

После того, как ЦАХАЛ в октябре прошлого года начал свою операцию в секторе Газа, которая уже привела к десяткам тысяч жертв среди мирных палестинцев, все больше стран настаивают на том, что Палестина должна быть признана официально в границах, установленных резолюцией ООН от 1947 года.