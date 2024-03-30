❗️ Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти ребенка в больнице Севастополя Главе Следкома предоставят подробный доклад о ходе расследования, сообщают в ведомстве.
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❗️ Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти ребенка в больнице Севастополя Главе Следкома предоставят подробный доклад о ходе расследования, сообщают в ведомстве.