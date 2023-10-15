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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МОК одновременно изберет столицы зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов

Такое решение было принято на сессии организации, которая проходит сейчас в Мумбаи. Места проведения Игр-2030 и Игр-2034 будут утверждены в следующем году на сессии МОК в Париже.

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