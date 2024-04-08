Избавиться от Кеннеди: сторонники Байдена усилили борьбу против независимого кандидата

В последнее время Демократическая партия усиливает критику и нападки на независимого кандидата Роберта Кеннеди – младшего, считая его серьезной угрозой нынешнему президенту Джозефу Байдену на предстоящих выборах главы государства.
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