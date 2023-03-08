Снег и очень низкое атмосферное давление: какие еще сюрпризы погоды ждут Петербург 8 марта

В Северной столице потеплеет до 0…-2 градусов. Погоду в Петербурге 8 марта будет определять циклон. Небо над городом затянут облака, пройдет снег, местами гололедица.
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