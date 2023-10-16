Белорусский инвестиционный форум пройдет в Москве 23 ноября.

23 ноября в Москве состоится Белорусский инвестиционный форум (БИФ) - международное деловое мероприятие, проводимое под эгидой белорусского правительства для расширения инвестиционных возможностей Беларуси.
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